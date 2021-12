Secretário de Turismo do estado, Gustavo Tutuca, (3º da dir. para a esq.) acompanhado de autoridades estaduais e regionais durante o Fórum Regional do Turismo Fluminense - Divulgação/Darlinton Ferreira

Secretário de Turismo do estado, Gustavo Tutuca, (3º da dir. para a esq.) acompanhado de autoridades estaduais e regionais durante o Fórum Regional do Turismo FluminenseDivulgação/Darlinton Ferreira

Publicado 14/12/2021 17:26

Petrópolis - A cidade de Petrópolis, na Região Serrana, sediou nesta terça-feira (14) o 4º Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Serra Verde Imperial, evento promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Sectur), que reuniu representantes do governo estadual e das cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, além de empresários e representantes do setor.

O fórum - que aconteceu no Sesc Quitandinha - contou com a realização da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), com o apoio da Prefeitura de Petrópolis.

Na abertura dos trabalhos, Sérgio Ricardo Almeida - representante da Secretaria de Turismo do estado - disse que o turismo é a atividade mais importante para a região, fazendo elogios ao antigo Hotel Quitandinha, dando o local como exemplo dos atrativos que podem ser visitados em Petrópolis, cidade com um vasto patrimônio histórico e cultural na serra.

Sérgio ressaltou que a política do estado para o turismo tem sido reforçada no governo de Cláudio Castro, com iniciativas dentro e fora do Rio de Janeiro, com o objetivo de retomar com força as atividades do setor, “um dos que mais sofreram os efeitos da pandemia do novo coronavírus”, em suas palavras.

Em seguida, o prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, expôs que a recuperação e avanço da economia fluminense passa pelo desenvolvimento do setor de turismo, e a Região Serrana tem todo um potencial para isso: “A unificação do calendário de atividades precisa ser bem definido para que o ‘produto’ seja bem comercializado na rede de turismo”, avaliou Vinicius.

Logo depois, o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, destacou a importância de o estado ter trazido o evento para o município, para discutir o futuro do turismo na região: “Acreditamos no futuro, a vacinação avançou na nossa cidade, nos permitindo ter o Natal Imperial, os eventos que aconteceram durante o ano... Gostaríamos de destacar o turismo de negócios e o turismo esportivo, que devem estar cada vez mais na pauta de nossos eventos turísticos”.

Secretário de Turismo do estado, Gustavo Tutuca, junto ao prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, durante o Fórum Regional de Turismo Fluminense Divulgação

Termos de Cooperação do Estado com as cidades

A ocasião também marcou a assinatura dos Termos de Cooperação do Estado com as prefeituras da região, com a presença do secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

O secretário disse que o documento foca principalmente no artesanato regional, para se avançar no cadastro da Carteira Nacional do Artesão, a fim de proporcionar vários benefícios aos profissionais da área: “A atividade é muito importante para gerar emprego e renda no estado, por isso essa atenção especial à categoria”.



“Tivemos um retorno muito positivo do trade turístico das regiões em que passamos com o fórum. É um momento importante de debate das particularidades locais, dos seus gargalos… Quando vamos para a região, conversamos com os gestores, com o trade local, permitindo que a gente identifique potencialidades e enfrente esses gargalos para a retomada do setor”, declarou Gustavo, fazendo um balanço das etapas do fórum.

Na prática, a iniciativa do governo do estado já tem dado frutos, segundo o secretário. “Estamos identificando os problemas nas regiões em que já aconteceu o fórum e vamos avançando nas soluções. Já aprontamos, por exemplo, uma licitação no valor de aproximadamente R$ 60 milhões para melhorar a infraestrutura de sinalização turística de todo o estado do Rio de Janeiro”.

Gustavo também citou o investimento na promoção dos destinos turísticos do interior, com uma campanha publicitária no valor de R$ 30 milhões, segundo ele, a maior da história do governo do estado para o setor.



Integração e fortalecimento regional

A primeira mesa do fórum foi mediada por Luiz André Alzer, do jornal O Dia, na qual foi discutido como as cidades da região podem se unir para que haja uma integração de calendários dos eventos, em um movimento sinérgico para o crescimento conjunto.

A questão da infraestrutura foi levantada no painel, pois, segundo os debatedores, ela é fundamental para a evolução do turismo regional, incidindo inclusive sobre a atração de mais moradores vindos do Grande Rio.

O evento continuou com mais mesas: “A importância da comunicação para o fortalecimento do turismo”, “Novas tendências do turismo na Serra Verde Imperial”, “Experiências e circuitos ecorrurais” e “Turismo cervejeiro como vetor de desenvolvimento econômico”.



A força do turismo fluminense

O secretário de Turismo do estado foi o escolhido para fazer uma palestra sobre a retomada do setor. Gustavo começou falando que o avanço da vacinação foi primordial para o turismo voltar a ganhar força.

Dados de 2019 mostram que quase 30% dos turistas internacionais escolheram o estado do Rio de Janeiro como destino turístico. Com o maior controle da pandemia após o avanço da vacinação, o secretário citou como ações do governo para essa retomada a dinamização do hub internacional do aeroporto do Galeão, iniciativas facilitadoras para o fomento do setor - através do Plano Turismo RJ +10 Anos -, o programa Turismo Presente, o Guia do Turismo Rural, o Programa do Artesanato Fluminense, o Programa de Excelência em Gestão do Turismo Fluminense, o Núcleo de Atendimento do Turismo Fluminense e a Sinalização Turística.

Gustavo ainda falou de outras ações como a realizada junto aos Legislativos municipais, incursões de divulgação do estado em outras regiões do país, encontros comerciais com agentes do setor para apresentar os destinos turísticos do Rio, o lançamento de uma campanha publicitária, entre outros.



Estado quer unir as regiões para desenvolvimento do turismo

O fórum faz parte do programa ‘Turismo RJ + Perto’, que visa à integração e à união de esforços para o desenvolvimento do turismo na retomada das atividades. A meta é unir as lideranças públicas municipais, estaduais e a iniciativa privada das cidades do interior com o objetivo de debater a atividade turística no estado.

O evento contou com palestra, painel, mesas de debates, apresentações culturais e experiências gastronômicas. As cidades serranas também apresentaram suas potencialidades turísticas através de estandes, onde os participantes puderam ter uma pequena amostra do que o visitante pode encontrar em cada uma.