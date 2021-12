Drogas e dinheiro vivo apreendidos por agentes da Polícia Militar no Bairro Esperança - Divulgação/PM

Publicado 16/12/2021 07:14

Petrópolis - Na madrugada desta quarta-feira (15) Policiais Militares do Serviço Reservado (P/2) do 26° BPM de Petrópolis, após diligências no Bairro Esperança, detiveram dois homens com drogas e dinheiro. Na ação, foram apreendidas 150 cápsulas de cocaína, R$ 1.600,00 em espécie, além de dois aparelhos celulaures.

A ocorrência foi registrada na 105º DP, sendo os suspeitos autuados nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06, que estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas.