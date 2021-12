Somente este ano, serviço foi ampliado para comunidades do Vale das Videiras, em Araras, e no Brejal, no distrito da Posse - Divulgação/Ascom

Publicado 16/12/2021 07:05

Petrópolis - A Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) deu mais um passo na expansão do serviço de coleta seletiva no município. Nesta quarta-feira (15) uma empresa do Bingen, condomínios de Nogueira e a Praça Rui Barbosa (Praça da Liberdade) passaram a integrar a rota das equipes responsáveis pela coleta realizada pela companhia.

Somente este ano, o serviço foi ampliado para comunidades do Vale das Videiras, em Araras e no Brejal, no distrito da Posse; além de ser implantado em escolas do município, por meio da coleta de óleo saturado. Com o intuito de facilitar o acesso de moradores e comerciantes do Centro Histórico, um caminhão e uma equipe da Comdep também estão recebendo os recicláveis na Rua Irmãos D'Ângelo, de segunda a sexta-feira. “A coleta seletiva contribui para uma cidade mais limpa, com menos resíduos e maior consciência ambiental. Com a ampliação, já são 18 locais atendidos pelo serviço”, disse o prefeito interino Hingo Hammes.

“A coleta seletiva está sendo muito bem recebida pelos moradores, que agora não vão mais precisar sair de casa para entregar os materiais recicláveis nos ecopontos, por exemplo”, destaca Leonardo Fernandes, presidente da Comdep, acrescentando que o município recolhe cerca de 45 toneladas de recicláveis por mês. Parte deste material fica com a companhia e a outra parte é doada, de forma igualitária, às cooperativas que trabalham com recicláveis.

Moradores de comunidades ainda não incluídas nas rotas podem solicitar a coleta pelo telefone (24) 2235-8437 para fazer o agendamento. Além disso, a população também pode recorrer aos ecopontos, que estão localizados na Rua General Rondon, em frente a Comdep; na Rua Mosela; Parque Municipal de Petrópolis, em Itaipava e em Araras, na Estrada Bernardo Coutinho, números 30 e 35.



Cronograma de coleta seletiva:

Segunda-feira – Bingen, Vila Militar e Brejal.

Terça-feira – Mosela, Bataillard, Moinho Preto, Pedras Brancas e Campo do Serrano.

Quarta-feira – Valparaíso (todas as ruas e servidões)

Quinta-feira – Morin (todas as ruas e servidões), Araras e Vale das Videiras

Sexta-feira – Alto da Serra, Sargento Boening, Vila Felipe, Chácara Flora, Alto Tamancoldi e Dom João Braga.