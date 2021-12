Trabalho voluntário dos servidores do órgão levou a alegria de um presente de Natal para as crianças do CEI Inês Belarmino, no Siméria. - Divulgação/Ascom

Publicado 16/12/2021 06:58

Petrópolis - O CEI Inês Belarmino, no bairro Siméria, recebeu na última terça-feira (14) presentes arrecadados pela campanha Procon Solidário, ação que ocorre há quatro anos, graças ao trabalho voluntário dos servidores do órgão, que conta com ajuda de padrinhos: eles escolhem as cartinhas escritas para Papai Noel e apadrinham os pedidos das crianças.

“Todas as cartas são lidas, apadrinhadas por pessoas que sem encantam por suas histórias. Elas ficam muito felizes porque ganham o que elas pedem. É uma alegria enorme fazer parte desse projeto. Agradecemos os parceiros por toda ajuda”, disse Mara Sampaio, servidora do Procon responsável pela campanha.

No CEI Inês Belarmino, 40 crianças receberam presentes. “A surpresa foi grande, foi magico, muito bonito. Teve até Papai Noel e eles ficaram muito ansiosos. Fizemos um kit com bolo e suco. Eles puderam lanchar e ganharam o presente que eles pediram e isso foi o mais bacana. As crianças ficaram muito surpresas, gritavam e pulavam de alegria. Foi uma experiência inesquecível! Choramos de emoção. A campanha é sempre feita com muito carinho, graças a Deus deu tudo certo. O CEI foi muito parceiro”, completou Mara.

A próxima entrega será realizada no dia 17 de dezembro, no CEI Frei Leão - 90 crianças serão presenteadas. “Mais uma vez os petropolitanos participaram da campanha e se mostraram solidários com essa nossa vontade que é a de fazer o Natal dessas crianças mais feliz. Agradeço, de coração, toda ajuda e suporte dos parceiros. Quem puder ajudar outras famílias, por favor, o façam, vale a pena”, afirmou o coordenador do Procon, Jorge Badia.