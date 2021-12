"Programa Supera RJ é um auxílio importante e que está fazendo a diferença na vida das pessoas que estão precisando de suporte financeiro", disse o prefeito Hingo Hammes - Divulgação/Ascom

Publicado 15/12/2021 07:53

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis e o Governo do Estado entregaram nesta terça-feira (14) mais 770 cartões SuperaRJ, no Clube Petropolitano. A ação foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e a Secretaria Municipal de Assistência Social. Essa foi a terceira grande entrega realizada em Petrópolis e a maior até o momento em todo o Estado.

Na cidade, mais de 500 cartões já tinham sido distribuídos. Vale salientar que o Supera RJ é um programa do governo do Estado que garante auxílio emergencial mensal no valor de até R$ 380 – sendo R$ 300 do programa mais R$ 80 referentes ao auxílio gás - para famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras, por conta da pandemia.



“O programa Supera RJ é um auxílio importante e que está fazendo a diferença na vida das pessoas que estão precisando de suporte financeiro. Ainda estamos vivendo este momento de pandemia, e, embora felizmente a recuperação econômica venha mostrando sinais positivos, muitas pessoas ainda estão enfrentando dificuldades. O papel do poder público é auxiliá-las. Agradeço o apoio e o suporte do Estado”, disse o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes.



A Secretaria de Assistência Social entrou em contato previamente com as pessoas, marcando a entrega do cartão para esta quarta-feira. “O Estado nos envia os cartões, realizamos a conferência e, a partir disso, estamos marcando as entregas. Importante que todos saibam que o cartão já é entregue carregado. Agradeço a equipe da Secretaria de Assistência Social pela preparação, suporte e atendimento das pessoas”, confirmou o secretário de Assistência Social, Hugo Bento.



O secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos reforça a importância do SuperaRJ. “É dever do poder público ajudar o cidadão. Em Petrópolis, graças ao apoio da prefeitura, estamos conseguindo organizar essas entregas em grupo, com organização, escalonamento, respeitando os protocolos de segurança. Posso dizer que, hoje, Petrópolis já é referência nesse atendimento. O cartão garante um Natal mais digno para essas famílias”, explica Matheus Quintal.



Umbelina Vivente recebeu o cartão. Desempregada, agradeceu o suporte. “Não tenho palavras. Esperava por uma ajuda e nem acreditei quando recebi a ligação. Só Deus sabe o quanto vai me ajudar nesse momento”, disse.



Regina Cristina de Sá também ficou agradecida. “É, de fato, o melhor momento para uma graça dessas. Estou desempregada e meu marido vive com pequenos trabalhos, então, toda ajuda é muito bem recebida”.



Também participaram da entrega a subsecretária de promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos, Luciane Calaça, o assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Elias Montes e o vereador Dudu.