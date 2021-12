Rubens Bomtempo e Paulo Mustrangi tomaram posse como prefeito e vice-prefeito de Petrópolis - Reprodução

Publicado 19/12/2021 09:39 | Atualizado 19/12/2021 09:40

Petrópolis - O candidato eleito no pleito municipal de 2020, Rubens Bomtempo (PSB), e seu vice, Paulo Mustrangi (Solidariedade), finalmente foram empossados em seus cargos em Petrópolis na tarde deste sábado, em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Petrópolis (CMP).

A solenidade foi acompanhada por familiares, autoridades, amigos, correligionários e pela imprensa local. A cerimônia foi aberta pelo presidente em exercício do Legislativo Municipal, vereador Fred Procópio (PL). Ele parabenizou Bomtempo e Mustrangi pela diplomação e posse em seus cargos.

Prefeito e vice-prefeito entregaram a diplomação à mesa diretora da CMP para a posse, conforme determina a legislação eleitoral e o regimento interno da Casa. Logo depois, foi feita a leitura do termo de posse e o juramento do cargo.

Bomtempo e Mustrangi fizeram discursos emocionados, lembrando das dificuldades

judiciais enfrentadas ao longo do último ano: “Selamos uma aliança com o povo. O governo foi feito para incluir e isso é o que nós vamos fazer. Lá na ponta é de onde vieram os votos que nos colocaram nesse lugar. Vamos reimplantar o Cesta Cheia o mais rápido possível para não ter fila do osso”,

declarou Bomtempo.

O prefeito também anunciou a retomada do atendimento em rede na saúde pública municipal e uma reforma administrativa para corte de cargos.