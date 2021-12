Deslizamento de terra no Castelo São Manoel atingiu 2 casas na tarde desta sexta-feira (17) - Divulgação/Ascom

Publicado 17/12/2021 15:52

Petrópolis - Um deslizamento de terra no bairro Castelo São Manoel, em Corrêas, na tarde desta sexta-feira (17) afetou duas residências que foram interditados pela Defesa Civil. Os moradores - quatro adultos e duas crianças - foram deslocados para casa de familiares e já recebem o atendimento da Secretaria de Assistência Social de Petrópolis.

Este é o primeiro relato após núcleos de chuva moderada a forte atuarem no primeiro distrito na última hora.



Os maiores registros até o momento são:

Independência 52.5 mm/h às 15h15 (INEA)

Independência2 50.36 mm/h às 15h10 (Cemaden BR)

Independência-Taquara 45.2 mm/h às 15h12 (Cemaden RJ)

São Sebastião1-Vital 34.0 mm/h às 15h15 (Cemaden RJ)



Segundo a Defesa Civil, permanecem as condições para novas pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas por raios e rajadas de vento forte para as próximas horas no município de Petrópolis.