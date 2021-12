Deslizamento na rua Ferreira Barcelos, no Retiro - Divulgação/Ascom

Publicado 18/12/2021 13:12

Petrópolis - A chuva que afetou a cidade ao longo de toda a madrugada deste sábado deixou as equipes da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntários de prontidão para o atendimento das ocorrências registradas em diferentes pontos.

Desde a meia noite, os agentes atuam para o suporte a 22 chamados, que somados aos casos registrados com a chuva de sexta-feira (17), chegam a 33 ocorrências nos dois dias. A maior parte dos casos foi de deslizamentos; sete pessoas estão desalojadas. Em novo Boletim de Risco Geológico, a Defesa Civil reforçou o aviso de possibilidade de ocorrência de deslizamentos, principalmente no primeiro distrito, por conta do acumulado de chuva na região, com volume acima de 90 milímetros nas últimas 24 horas e superior a 115 nas últimas 96 horas.



“Nossas equipes estão totalmente empenhadas para o atendimento aos chamados. Continuamos com o monitoramento para a identificação de novas ocorrências de chuva que iremos alertar em nossos avisos caso necessário. Orientamos a população que fique atenta a qualquer sinal de instabilidade e que liguem para o 199 para que possamos fazer os atendimentos com maior agilidade”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers



As equipes foram reforçadas para o plantão deste sábado. Durante a noite, os agentes atuaram no monitoramento da chuva, vistoria de alagamentos e inundações, avaliação estrutural em residência e vias, infiltração, quedas de árvores e postes e vistorias em 12 deslizamentos.

Ao todo, sete pessoas estão desalojadas: uma família com cinco pessoas, sendo três crianças, no Bairro Esperança, e duas pessoas no Morin. Todos foram orientados a permanecer em casa de familiares. As equipes de Assistência Social estão fornecendo o suporte necessário.



Houve inundação na Rua Coronel Veiga durante boa parte da noite, o que deixou a via interditada. No Centro, na Rua Alfredo Pacha; no Quitandinha, na Rua São Salvador; no Valparaíso e na Rua Brigadeiro Castrioto, no Bairro Esperança, as equipes atuaram em situações de riscos estruturais nas vias, poste e muros.

Na comunidade do Floresta e no Dr. Thouzet houve escorregamento de terra em servidões, sem atingir imóveis. No Bairro Esperança, uma residência foi interditada por conta do risco de queda de árvore. No Retiro, outro deslizamento na Rua Ferreira Barcelos, próximo a imóveis.



As equipes continuam o atendimento pela manhã a novas demandas: um deslizamento abaixo de imóvel no Quitandinha, na Rua Lourenço Bazano; uma queda de árvore com risco de atingir imóvel e um alagamento em Itaipava, ambos na Rua do Repouso; e na Castelânea, as equipes atuam em um deslizamento em calçada; no Morin, no Retiro e na Rua Teresa, outros dois deslizamentos ocorreram próximos a imóveis; e em Corrêas outro escorregamento de terra atingiu a via.