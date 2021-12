O pesquisador petropolitano Felipe Gouvea recebendo sua honraria na PUC-RJ - Divulgação

Publicado 19/12/2021 10:59

Petrópolis - O pesquisador petropolitano Felipe Gouvea recebeu o diploma de mérito e a medalha Dom Helder Câmara na Pontifícia Universidade Católica (PUC-RIO), pela relevante contribuição em pesquisas voltadas para a importância da tecnologia no avanço contra a COVID-19. A cerimônia foi realizada na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Gávea, onde fica a instituição de ensino.

O engenheiro coordena laboratórios de alta performance na instituição, com projetos na área de tecnologia para empresas de petróleo e gás, indústria 4.0. Suas principais atuações são o segmento de automação e controle, além da área da saúde, onde atua tratando de temáticas importantes como a telemedicina, tratamentos avançados e outros. Dentre os projetos desenvolvidos estão atuações no Instituto Tecgraf/PUC-RJ que integra competências de desenvolvimento de várias engenharias computacionais e é um modelo de brasileiro de sucesso de Pesquisa e Desenvolvimento na parceria academia e indústria.

“Durante a pandemia fomos desafiados a difundir e acelerar processos tecnológicos que normalmente são utilizados em indústrias, empresas, pesquisas e estudos que demandam alta tecnologia. A manufatura Aditiva, conhecida como impressão 3D, foi um dos exemplos que auxiliou na reposição e no desenvolvimento de produtos durante o combate a COVID-19. Outro ponto que colaborou neste processo foi o monitoramento de dados, desenvolvimento de equipamentos de aquisição e tratamento, que também foram tecnologias que passaram a fazer parte do nosso dia a dia”, explicou Gouvea.

A medalha foi criada pela Universidade em 2009, no ano do centenário de Dom Helder, que recebeu em sua jornada, a orientação do criador da primeira universidade do Brasil, o padre Leonel Franca. A honraria é destinada a pessoas que contribuíram para a evolução das questões relacionadas à sociedade e à espiritualidade.