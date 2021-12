21ª edição do Petrópolis Gourmet foi um sucesso de público, segundo os organizadores - Divulgação

Publicado 20/12/2021 17:30

Petrópolis - Terminou neste domingo (19) a 21ª edição do Petrópolis Gourmet. Restaurantes e bares participantes receberam o público com cardápios especiais que fizeram sucesso nas últimas semanas iniciando com o evento, logo no início de dezembro, ‘Indo às ruas’ no Parque de Exposições, em Itaipava. Este ano, o festival - quinto maior do país - teve o apoio da prefeitura e Sesc-RJ.

“A variedade de opções passando pelo menu tradicional de carnes, massas e outros, assim como sobremesas, bebidas como cerveja e gin, chamaram bastante a atenção do público. E os preços convidativos tornaram real o que a gente esperava como resultado: que fosse uma experiência gastronômica, que se aproveitasse para experimentar de tudo”, afirmou o presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, Fabiano Barros.

O festival ultrapassou mais de seis mil pratos vendidos sem contar as bebidas consumidas escolhidas pelos participantes para harmonizar com o menu dos restaurantes. No primeiro final de semana, no Parque Municipal, um grande público aproveitou um espaço amplo, com segurança e tranquilidade.

“E nos restaurantes, segunda etapa do festival que se estendeu até domingo, o sucesso se prolongou porque temos lugares fantásticos, cenários incríveis, locais com mais aconchego, outros mais agitados, enfim, perfis diferenciados para o público”, afirmou Barros, destacando ainda a tradição gastronômica da cidade, aliada aos bons passeios: “Todos têm uma memória afetiva da cidade com um almoço em família, com momentos de lazer, tudo acompanhado de um bom menu”.

O Hotel Pedra Bonita, por exemplo, comercializou quase 700 pratos apenas no primeiro final de semana do evento no Parque. E o ‘camarão cremoso na cesta de queijo’, uma criação do chef Tiago Faria foi o vencedor do concurso de melhor prato. No Pepper Bar, a pedida foi o bolinho de costela, também sucesso de público e de crítica. Daniela Avellar, proprietária do estabelecimento, diz que já carimbou o passaporte para a próxima edição: “Foi um sucesso total. As pessoas já chegavam pedindo o prato, sinal de que estavam inteiradas do festival e indo conferir o que foi anunciado pelos restaurantes”.

Sylvia Guedon, da Locanda Bela Vista, contou sobre o prazer das pessoas em assistir aos chefs preparando o tagliolini artesanal com creme de trufas negras na hora: “Quem curte a boa cozinha adorou e quem ainda não conhecia acompanhou com encantamento o processo de preparação de um prato elaborado. Experiência muito bacana e queremos estar presentes na próxima edição”.