Boletim de alerta da Defesa Civil de PetrópolisReprodução

Publicado 20/12/2021 17:58

Petrópolis - A Defesa Civil retornou a cidade para o Estágio Operacional de Normalidade nesta segunda-feira (20). Após um fim de semana de chuva, com ocorrências que resultaram na emissão de boletim de risco geológico para o primeiro distrito e o reforço do efetivo operacional, a secretaria volta a funcionar normalmente.

Nos últimos quatro dias, com a cidade atingindo 200 milímetros de acumulados de chuva, foram registrados 70 chamados, com casos de deslizamentos, inundações, alagamentos, quedas de árvores e de postes, avaliações estruturais de vias, imóveis e geológicas.



Todas as ocorrências foram atendidas e as equipes mantêm o monitoramento, que agora será reforçado tendo em vista a chegada do verão e das fortes chuvas que normalmente atingem o município. Para esta semana, a cidade pode ter novos registros de chuva, a partir desta terça-feira (21), com a possibilidade de pancadas moderadas de forma isolada e ventos fracos no período da tarde.

A previsão de chuva se mantém para os dias 22 e 23. A Defesa Civil orienta a população para que fique atenta aos alertas e avisos emitidos e ao sinal de instabilidade em residências, ligue 199.