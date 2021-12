Prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, montou uma força-tarefa para recuperação do HAC - Divulgação/Ascom

Prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, montou uma força-tarefa para recuperação do HACDivulgação/Ascom

Publicado 21/12/2021 10:14

Petrópolis - Durante visita ao Hospital Alcides Carneiro (HAC) nesta segunda-feira (20), o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, determinou uma força-tarefa para recuperar a maior unidade de saúde do município. De um lado, o Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac) acumula uma dívida de R$ 245 milhões; e, por outro, problemas em vários setores, como a cozinha, que tem condições insalubres de trabalho e precisa de uma intervenção emergencial.

“Determinei a montagem de um plano de metas para desonerar a folha, provisionando o pagamento dos direitos trabalhistas com responsabilidade e recuperar o hospital como um todo”, disse Bomtempo, elencando as prioridades de intervenção na unidade: “Deixamos as enfermarias com projeto pronto para reforma em 2017, mas elas não receberam uma lata de tinta em cinco anos”.

Bomtempo constatou na visita mofo, piso destruído e até mesmo telas de proteção quebradas no local. O prefeito esteve ao lado do novo diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patuléa, e elogiou o atual, Louis Boden, pela coragem de mostrar todos os números, sendo transparente na transição. “Sei que a situação de hoje é melhor do que a que foi deixada ao prefeito interino, mas o meu compromisso é com a transparência. Jamais serei omisso e é importante mostrar à sociedade o estado de coisas dos serviços públicos”, disse o prefeito.

O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, destacou que a gestão de Rubens Bomtempo foi responsável pelas maiores reformas do Hospital Alcides Carneiro, em 2016: “Fiquei assustado com a deterioração do hospital, por conta da falta de cuidado e manutenção. A partir de hoje, uma das prioridades da Secretaria de Saúde será ajudar o prefeito Bomtempo a colocar o hospital de novo em um nível que respeite a população”, destacou Curvelo.

O volume de dívidas acumulados nos últimos cinco anos também impressionou a equipe de governo. Em 2016, o montante era de R$ 17 milhões e, agora, saltou para R$ 245 milhões - índice 14 vezes maior. Deste valor, R$ 170 milhões são referentes a impostos previdenciários, R$ 22 milhões com relação a fornecedores e o restante de impostos federais.

A reunião contou com a presença da diretora do Hospital Alcides Carneiro, Ronye Faraco; da secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo; e dos vereadores Marcelo Lessa e Ronaldo Ramos.