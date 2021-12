Equipe traçou um panorama de como as secretarias foram encontradas e os desafios que o governo terá pela frente - Divulgação/Ascom

Equipe traçou um panorama de como as secretarias foram encontradas e os desafios que o governo terá pela frenteDivulgação/Ascom

Publicado 22/12/2021 09:22

Petrópolis - O novo secretariado da Prefeitura de Petrópolis fez sua primeira reunião na manhã desta terça-feira (21). A equipe, que assumiu a gestão municipal há dois dias sem um efetivo trabalho de transição, traçou um panorama de como as secretarias foram encontradas e os desafios que o governo terá para frente nestes próximos três anos. Durante o encontro, o prefeito Rubens Bomtempo passou para a equipe alguns parâmetros balizadores da nova gestão.

“Todos nós não tivemos o rito norma de uma transição, que dura 45 dias após o resultado das urnas. Tiraram quase um ano do nosso mandato e assumimos o governo em poucos dias. Não será uma tarefa fácil, mas vamos recuperar o tempo perdido e fazer a cidade se reencontrar”, disse Bomtempo. “Esta é a nossa missão e por isso estamos aqui. Tenho certeza que não falta energia e capacidade”, disse.

Ao lado do vice-prefeito, Paulo Mustrangi, e da secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo, o prefeito destacou que a marca do governo será a transparência: “Cada secretário deverá estar envolvido com os conselhos que são afetos, afinal, o conselho não é um apêndice da Prefeitura, mas um arcabouço do governo municipal. A democracia participativa e a democracia representativa se complementam e a participação popular dará legitimidade para as nossas ações”.