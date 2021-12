Boletim de alerta meteorológico da Defesa Civil de Petrópolis - Reprodução

Boletim de alerta meteorológico da Defesa Civil de PetrópolisReprodução

Publicado 30/12/2021 15:31

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis mantém o município em Estágio Operacional de Atenção, conforme informado na última quarta-feira (29). As condições do tempo para a cidade sofrem influência do estabelecimento de um canal de umidade sobre a Região Sudeste.

A previsão, para a tarde desta quinta-feira (30), é de chuva moderada a forte, principalmente nos períodos da tarde e noite, quando pode haver ainda o registro de descargas elétricas e rajadas de vento forte.

Para sexta-feira (31/12) e sábado (01/01) a previsão é de chuva moderada, que pode ser forte de forma rápida e localizada. Para o domingo (2), a tendência é de diminuição da intensidade da chuva, podendo passar de fraca a moderada a qualquer momento do dia.

Dado este cenário, a Defesa Civil destaca que são esperados acumulados pluviométricos significativos ao fim do período, que podem gerar ocorrências como deslizamentos, inundações, alagamentos e queda de galhos e árvores.

O órgão orienta que a população fique atenta aos alertas emitidos pelos canais de comunicação da Defesa Civil. Para o recebimento de SMS em tempo real, basta realizar o cadastramento do CEP pelo número 40199. Em caso de emergência, ligue para o 199.