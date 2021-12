Petrópolis aplicará 2.370 doses de vacina contra influenza na segunda-feira

Em Petrópolis, 126.066 moradores receberam a vacina contra a influenza neste ano - Reprodução

Em Petrópolis, 126.066 moradores receberam a vacina contra a influenza neste anoReprodução

Publicado 29/12/2021 10:06

Petrópolis - Petrópolis vai receber 2.370 doses de vacina contra a influenza na próxima quinta-feira (30). A logística já está sendo organizada pela Divisão de Imunização e as vacinas estarão disponíveis para o público em 13 unidades de saúde de diferentes pontos da cidade a partir da tarde da próxima segunda-feira (3).

Segundo a Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde, as doses foram doadas para o Estado do RJ pelo Governo do Acre e serão repassadas para Petrópolis pela Central de distribuição de vacinas do Estado do RJ.

A vacina contra a influenza estará disponível nas UBSs Morin, Alto Independência, Quitandinha, Mosela, Retiro, Itamarati, Itaipava, Araras e Pedro do Rio; nos PSFs Alto da Serra e Posse; além do Hospital Alcides Carneiro (HAC) e do Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira.

O prefeito Rubens Bomtempo informa que está cobrando da Secretaria de Estado de Saúde para que sejam enviadas mais doses para o município, que já registra aumento na demanda por atendimentos de pessoas com sintomas gripais nas unidades de saúde.

“As vacinas que foram doadas já acabaram nas unidades de saúde e precisamos de mais doses para garantir a imunização da população neste momento em que há maior circulação do vírus da influenza”, disse o prefeito.

O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, ressalta sobre a importância das pessoas que ainda não se vacinaram procurarem as unidades de saúde assim que as doses estiverem disponíveis.

Ele destaca ainda que é fundamental que a população mantenha os mesmos cuidados que vinham sendo adotados contra COVID-19 e que evitam também a contaminação por outros vírus como o da influenza.

“As pessoas devem continuar com uso de máscaras e higienização das mãos, assim como evitar aglomerações”, afirma o secretário de Saúde.

A campanha de vacinação contra influenza ocorreu entre abril e julho deste ano, mas houve um aumento da demanda nos meses de novembro e dezembro devido ao surto do vírus na cidade do Rio de Janeiro.

Em Petrópolis, 126.066 moradores receberam a vacina contra o vírus influenza neste ano.

Ao todo, foram vacinadas até o momento 86.510 pessoas que fazem parte do público alvo da campanha e outras 39.522 pessoas que procuraram as unidades de saúde desde o início de julho, quando a vacinação foi aberta a toda população.