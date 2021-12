Equipe operacional da Defesa Civil foi deslocada para fazer rondas pelos distritos - Divulgação/Ascom

Publicado 28/12/2021 18:43 | Atualizado 28/12/2021 19:23

Petrópolis - Com o acumulado de chuva que chegou a 71.6 milímetros registrados pelos distritos e com a permanência das condições de atuação de núcleos de chuva forte, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis estabeleceu Estágio Operacional de Atenção para o município. Para as próximas horas, a previsão é de chuva moderada a forte. Uma equipe operacional já foi deslocada para a realização de rondas pelos distritos para agilizar o atendimento a possíveis ocorrências.

Nas localidades de Itaipava e Pedro do Rio houve registro de núcleos de chuva forte, acompanhados por descargas elétricas e rajadas de vento. De acordo com o boletim meteorológico divulgado nesta terça-feira (28), a previsão que se estende até amanhã (29), é de céu parcialmente nublado ou nublado, com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, podendo ocorrer de forma isolada nos períodos da tarde e noite. A temperatura nesses dias vai variar entre 17°C e 30°C.