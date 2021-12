Não há leitos de UTI com doentes por COVID-19 em Petrópolis - Reprodução

Publicado 27/12/2021 13:06

Petrópolis - Petrópolis terminou este domingo (26) com a taxa de ocupação dos leitos clínicos em 3,33% (um paciente) e 0% de UTI pelo sistema público de saúde para o tratamento da COVID-19. A rede privada não registrou internações.

As equipes da Secretaria de Saúde realizaram, até o último sábado (25), 215.948 testes, dos quais 50.391 tiveram resultados positivos e 164.771 negativos (considerando swab e rápidos).

Desde o início da pandemia, foram 1.571 óbitos registrados. Este número é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da Vigilância Epidemiológica, o que é feito por equipe administrativa. É uma medida de segurança da Secretaria de Saúde, para evitar erros nos registros.