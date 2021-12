Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Itaipava - Reprodução

Petrópolis - A Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Itaipava também começou a atender pacientes com síndrome respiratória a partir desta sexta-feira (24). A medida acontece por uma determinação do prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, e amplia o atendimento, que estava sendo realizado apenas na UPA de Cascatinha.

O presidente do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac), que administra as UPAs em Petrópolis, Ricardo Patuléa, disse que a ampliação é necessária tendo em vista o número de casos em Petrópolis: "No entanto, estamos em constante avaliação e o fluxo pode ser alterado de acordo com a demanda".

Patuléa também destacou que muitas pessoas chegavam na UPA de Itaipava e eram redirecionadas para a UPA de Cascatinha: "Nem sempre essas pessoas têm disponibilidade para se deslocar e, em vez disso, acabam não procurando atendimento e voltam em situação mais grave. Por isso, ampliamos, revisando os fluxos internos".