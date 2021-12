Boletim da Defesa Civil de Petrópolis - Reprodução

Publicado 25/12/2021 09:18

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis retornou o município ao Estágio Operacional de Normalidade, tendo em vista a redução do volume de chuvas registrado nas últimas 24 horas. Nos últimos dois dias, quinta (23) e sexta (24), com chuva de intensidade fraca a moderada, a Defesa Civil manteve o reforço das equipes para o suporte a possíveis ocorrências. No período, foram atendidas 17 ocorrências, sendo seis ao longo da madrugada e manhã de sábado. As equipes continuam de sobreaviso durante o fim de semana.

Entre quinta e esta sexta, foram atendidos cinco chamados de queda de árvore nas regiões de Bonsucesso, Samambaia, Mosela, Bingen e Corrêas; três deslizamentos nas localidades do Siméria, Retiro e Nogueira; foram realizadas avaliações de riscos geológicos e estruturais na Mosela, Corrêas, Alto da Serra e Provisória; e problemas em vias foram identificados no Quissamã, Quitandinha, Coronel Veiga e Corrêas.

A Defesa Civil mantém o monitoramento ao longo do fim de semana e orienta a população que fique atenta aos avisos e alertas que podem ser emitidos. A qualquer sinal de instabilidade é recomendado que seja acionado o 199 que tem equipe em atendimento 24 horas.