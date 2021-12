Funcionários da COMDEP realizaram serviço de limpeza de ruas após as chuvas na Posse - Divulgação/Ascom

Funcionários da COMDEP realizaram serviço de limpeza de ruas após as chuvas na PosseDivulgação/Ascom

Publicado 24/12/2021 07:55

Petrópolis - Mais de 70 funcionários da Comdep atuaram na resposta às chuvas no distrito da Posse nesta quinta-feira (23). Serviços de poda, capina e roçada foram realizados, bem como a utilização de caminhões-pipa. A ação acontece em diversas regiões, como Estrada União e Indústria (via principal do bairro), Ingá e rua Noemia Alves Rattes.

“Nossa determinação é dar uma resposta rápida para este tipo de acontecimento e retomar a normalidade para as áreas afetadas pela chuva. Nosso governo atua de forma intersetorial para prestar todos os serviços necessários”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

De acordo com o presidente da Comdep, Leonardo França, a companhia segue presente em toda a cidade: “Estamos atentos às condições climáticas e de prontidão para agir em toda a cidade o mais rápido possível”.