Famílias beneficiadas são acompanhadas pela Instituição e todos os meses recebem cesta básica, sendo que a cesta de Natal foi um complemento - Divulgação/APPO

Publicado 23/12/2021 11:27

Petrópolis - Mais de 50 famílias de pessoas em tratamento de câncer, assistidas pela Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, vão ter um Natal mais feliz e farto. As cestas de Natal, montadas pela APPO com doações de amigos e parceiros da Instituição, foram entregues nesta quarta-feira, 22.

As cestas são compostas por panetone, milho, ervilha, azeitona, sardinha, salsicha em lata, leite condensado, creme de leite, maionese, batata palha, leite integral, suco, refrigerante, goiabada, uvas passas, pêssegos em calda, gelatina, biscoito, balas, bombons e frango congelado. Para as famílias que têm crianças pequenas, cerca de 20, foram entregues Kits com brinquedos variados.As famílias beneficiadas, são acompanhadas pela Instituição e todos os meses, durante o tratamento, recebem cesta básica e a cesta de Natal é um complemento. “Nós ficamos muito felizes em contribuir, tanto no apoio oferecido pela APPO aos assistidos, quanto no dia a dia de cada um dos familiares, podendo proporcionar comida na mesa todos os meses e uma ceia de Natal mais completa e feliz”, destacou Ana Cristina Mattos, presidente voluntária da APPO.Mais informações sobre a APPO ou como se tornar um parceiro e mudar a vida de algum paciente oncológico, podem ser obtidas na sede da APPO – Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, localizada à Rua Visconde da Penha, nº 72 - Centro – Petrópolis – RJ, por meio do telefone fixo (24) 2242-0956, do WhastsApp (24) 99274-1377, do site www.appo.org.br, do e-mail [email protected] ou ainda das mídias sociais Facebook @appo.org (httpswww.facebook.comappo.org) e Instagram @associacaopetropolitana.