Defesa Civil foi chamada após a queda de uma árvore, na Posse - Divulgação/Ascom

Publicado 23/12/2021 10:42

Petrópolis - Com o registro de chuva durante a madrugada desta quinta-feira (23), a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias reforçou as equipes de plantão para o atendimento de possíveis ocorrências. Ao longo da noite, cinco agentes atuaram em dois chamados de queda de árvore e um deslizamento em via, todos na Posse, que teve as vias temporariamente bloqueadas até que fosse concluída a limpeza dos trechos. Os agentes contaram com o apoio da Enel para restabelecimento da energia elétrica nas localidades.

As equipes do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis (CIMOP) identificaram inundação do Rio Quitandinha, na Rua Coronel Veiga. Os agentes se deslocaram para o local para proceder com o fechamento da via, que foi liberada ainda durante a noite.

A Defesa Civil continua atuando com o efetivo redobrado tendo em vista as condições de permanência de chuva para esta quinta-feira (23). O município continua em Estágio Operacional de Atenção. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com a possibilidade de ocorrência de chuva moderada a ocasionalmente forte no período da tarde. A temperatura pode alcançar a mínima de 13°C e máxima de 22°C. A umidade relativa do ar pode variar entre 75% e 95%.

A Defesa Civil solicita que a população fique atenta às atualizações e aos alertas emitidos e que em caso de emergência ligue 199.