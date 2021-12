Vice-prefeito, Paulo Mustrangi, destacou em sua visita como a parceria entre Prefeitura e MPF possibilitará melhorias para a comunidade - Divulgação/Ascom

Vice-prefeito, Paulo Mustrangi, destacou em sua visita como a parceria entre Prefeitura e MPF possibilitará melhorias para a comunidadeDivulgação/Ascom

Publicado 22/12/2021 19:54

Petrópolis - O vice-prefeito e secretário de Obras, Paulo Mustrangi, esteve nesta quarta-feira (22) no Quilombo da Tapera (Vale da Boa Esperança) para debater as melhorias que a estrada que dá acesso à comunidade receberá. Mustrangi esteve acompanhado do procurador da República, Charles Stevan da Mota, de técnicos da Secretaria de Obras e do líder comunitário Adão Cassiano. As intervenções no local serão possíveis através de uma parceria entre a Prefeitura e o Ministério Público Federal e os recursos serão oriundos de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), no valor de cerca de R$ 300 mil.

“Essa parceria é muito importante para as 18 famílias que residem naquela comunidade. Enquanto deputado estadual, protocolei um projeto de lei para que o quilombo se tornasse um patrimônio histórico e cultural do Estado, dada a sua relevância. Por isso, é importante que tenhamos ações que garantam melhorias aos moradores de lá”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O acesso à comunidade tem aproximadamente dois quilômetros de extensão. A equipe definiu que a melhor estratégia será a aplicação de asfalto. Mustrangi destaca como a parceria entre a Prefeitura e o MPF possibilitará melhorias para a comunidade: “Nesta parceria, já lutamos pela regularização e assentamento das famílias de lá".

"Agora, com estas obras, será possível que cerca de 70 moradores tenham um acesso digno e coloquem em prática o projeto de turismo de base comunitária”, afirmou Mustrangi.

Os técnicos presentes ficarão responsáveis pela elaboração de um projeto detalhado com o que será necessário para as intervenções. Com isso, o projeto será custeado por empresas que assinarem o TAC junto ao MPF. A Prefeitura também ficará responsável pela supervisão das obras.

“É uma compensação ambiental, que ainda precisa ter homologação do juízo. Mas já estamos tentando preparar todos os termos”, disse Charles, lembrando que o objetivo é que os fundos do TAC sejam revertidos em benefício do município: “O que queremos, com o auxílio do poder público, é ter uma intervenção permanente”.

O líder comunitário Adão Cassiano também mostrou o espaço que está sendo construído para a implementação do turismo de base comunitária. Lá, o objetivo é oferecer opções de alimentação para os visitantes e também de reuniões para o grupo. A melhoria na estrada vai possibilitar que o sonho de Cassiano se torne real: de ver a comunidade se tornando auto sustentável.

“Temos um projeto de turismo de base comunitária, mas é preciso ter um bom acesso para que as pessoas cheguem à comunidade. E não só isso, também para o nosso, para que possamos procurar médico e as crianças não tenham problemas com o transporte escolar”, finalizou Cassiano.