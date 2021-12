Foram realizados os serviços de capina, roçada e limpeza das placas - Divulgação/Ascom

Publicado 23/12/2021 11:09

Petrópolis - Equipes da Companhia do Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) e da Companhia de Trânsito e Transportes (CPTrans) fizeram um mutirão de limpeza na avenida Barão do Rio Branco, principal via de ligação entre o Centro e os distritos. Foram realizados os serviços de capina, roçada e limpeza das placas.

"Esta ação é simbólica. A Barão é uma via crucial para os moradores dos distritos e não tinha, no sentido do Centro, sequer sinalização adequada. O nosso compromisso é de resgatar o cuidado com toda a cidade", frisou o presidente da Comdep, Leonardo França.

A ação foi acompanhada pela CPTrans. Segundo Jamil Sabrá Neto, presidente da companhia, ações integradas entre diversas secretarias de governo tornam o serviço público mais ágil. "A intersetorialidade faz a diferença. Estamos trabalhando em parceria com as outras áreas do governo para entregar resultados para a população", disse Jamil.