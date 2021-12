Novos veículos já estão circulando desde o início da tarde de ontem (22) - Divulgação

Novos veículos já estão circulando desde o início da tarde de ontem (22)Divulgação

Publicado 23/12/2021 14:28

Petrópolis - As empresas Petro Ita e Cascatinha seguem investindo na renovação da frota de ônibus em Petrópolis, levando mais conforto e qualidade no atendimento aos passageiros. Na manhã desta quarta-feira (22), as operadoras apresentaram mais sete veículos zero quilômetro, que já estão circulando desde o início da tarde. Os novos modelos, que são mais adequados à operação e possuem as tecnologias mais recentes e avançadas do mercado, se juntam aos 14 ônibus recém-adquiridos pelas empresas.

Com investimento de quase R$ 3,5 milhões na compra dos ônibus convencionais, as operadoras já definiram as regiões contempladas para receber a nova frota. Na Petro Ita, os veículos foram destinados para atendimento às linhas 404 – Duques, 428 – Vila Hípica, 436 – Alto Independência, 452 – Sargento Boening e 470 – Santa Isabel. Os ônibus da Cascatinha vão atender as linhas 518 – Atílio Marotti e 519 – Vale do Carangola.

A apresentação dos novos ônibus contou com a presença de Jamil Sabrá Neto, presidente da CPTrans, que elogiou a qualidade e a alta tecnologia composta em cada um dos veículos.

“Estou muito satisfeito em começar minha trajetória na CPTrans recebendo novos ônibus para a nossa população. A alegria é grande em assumir esta missão e tenho a noção da responsabilidade que vem pela frente. Vamos manter o diálogo com as empresas de ônibus, sempre com o objetivo de oferecer um transporte coletivo de qualidade aos passageiros”, declarou Jamil.

Com espaços internos maiores, melhor distribuídos e assentos confortáveis, os novos veículos ainda possuem o piso revestido por um material antiderrapante que, além de evitar quedas e acidentes, também possibilita significativa redução nos barulhos dentro do coletivo. Para dar mais segurança aos clientes, os motoristas passam a contar com uma tela no painel do veículo, tendo acesso às imagens da câmera na porta de desembarque e também à câmera de marcha à ré.

De acordo com Isidro Ricardo da Rocha, diretor das operadoras, o investimento em renovação da frota reforça o compromisso das empresas na busca por um atendimento melhor, que garanta mais qualidade e eficiência ao transporte público para os colaboradores e clientes.

“A renovação da frota foi iniciada em dezembro de 2019, com a chegada de 14 veículos zero quilômetro, sendo interrompida com o surgimento da pandemia. Mesmo diante de um cenário de profunda crise econômica, seguimos nos esforçando para manter as negociações com os fornecedores, o que proporcionou a chegada dos novos ônibus”, explicou Isidro.

Entre as novidades dos coletivos da fabricante Caio Induscar, que fazem parte da nova geração Apache VIP, estão as janelas com menos estruturas de esquadrias, mantendo a eficiência de circulação do ar e uma experiência visual mais limpa, vista eletrônica interna, bancos com entrada USB para carregamento de aparelho celular e sistema que permite a circulação do veículo somente com as portas fechadas.

Todos eles, inclusive, são equipados por elevadores para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, iluminação em Led, câmeras de monitoramento de última geração, equipamentos de bilhetagem eletrônica, sistema de biometria facial, GPS, além dos novos validadores, que permitem o pagamento da tarifa até por aproximação de celular, com o Cartão Digital. Os ônibus possuem motor com menor emissão de poluentes ao meio ambiente e já passaram por modificações no sistema de suspensão para adequação às necessidades operacionais de cada bairro.