Pontos Turísticos de Petrópolis terão horários especiais neste final do anoDivulgação

Publicado 24/12/2021 07:49

Petrópolis - Os pontos turísticos do município de Petrópolis terão alterações no horário de funcionamento nas datas de Natal e Ano Novo. Nos dias 25/12 e 1º de janeiro, o governo municipal determina ponto facultativo, portanto, a maior parte dos atrativos turísticos não funciona. Nas vésperas, dias 24/12 e 31/12, alguns funcionam em horário especial.

Tanto o Museu Casa de Santos Dumont, quanto o Museu Casa do Colono, funcionam nos dias 24/12 e 31/12, mas com horário de visitação reduzido, indo de 9h às 13h. Ambos estarão fechados nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Outros atrativos privados como La Grande Vallée (Casa do Pequeno Príncipe), o Museu de Cera, o Museu de Porcelana, entre outros, também funcionam nas vésperas em horários alternados e fecham as portas no Natal e Ano Novo. Informações específicas sobre as atividades podem ser obtidas pelo Disque Turismo, por meio do número 0800-024-1516.