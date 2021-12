influenciadora digital Sabrina Sabrá com as crianças do Lar Nossa Senhora das Graças, em Corrêas - Divulgação

Publicado 24/12/2021 07:41

Petrópolis - A magia do natal está presente nos quatro cantos de Petrópolis. Por todos os cantinhos da Cidade Imperial, as luzes, cores e decorações, encantam moradores e também quem visita o município. E esses ares tem despertado também a vontade de ajudar o próximo em pessoas, associações e grupos, que decidem doar parte de seu tempo para oferecer um pouco de carinho a quem precisa.

Pensando nisso, a influenciadora digital Sabrina Sabrá decidiu que neste ano de 2021 queria oferecer algo diferente para pessoas que precisam de apoio. Para isso, reuniu marcas do comércio local no objetivo de captar junto aos empresários, valores para a compra de presentes destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social.

“A gente sabe que nem todo mundo tem a oportunidade de vivenciar um natal com presentes, ceia e aquela grande celebração em volta de uma mesa, com amigos e familiares. São muitas pessoas que vivem o desafio de manter suas casas com o mínimo. Nesse mês em que comemoramos o nascimento de Jesus que veio ao mundo sem grandes regalias ou qualquer luxo, acredito que ainda que pareça pouco, podemos muito quando decidimos nos doar em prol de alguém que precisa”, diz a influenciadora.

Os itens foram entregues nesta quinta-feira (23), no Lar Nossa Senhora das Graças, em Corrêas, onde são atendidos cerca de 30 meninos e meninas, com idade entre 0 e 15 anos. A ação contou com o apoio do estúdio criativo Alfa Mídia, Clínica Patrícia Bastos, Drica Platz e Loja Sabrina Sabrá.

“A gente sabe que o amor move tudo. E ficamos muito encantados em receber esse carinho. Sempre é muito especial ver que pessoas se mobilizam em prol de nós”, disse Tia Jô, educadora do local.

Segundo o diretor do estúdio criativo Alfa Mídia, Lucas Alberguine, a ação faz parte de um projeto que tem sido realizado para trazer apoio a comunidades e instituições locais, no objetivo de espalhar uma campanha embaixada pela influenciadora. “Acredito muito no poder que essas ações têm. Estar com essas crianças hoje foi realizar um sonho, que é de poder proporcionar um pouco de amor e cuidado a quem precisa. Acreditamos muito que essa ideia que estamos produzindo para o próximo ano pode motivar outras pessoas a se engajarem nessa causa, se tornando uma verdadeira corrente do bem”, explica.

Além de trazer movimentos voltados para causas específicas como crianças e idosos, os bazares beneficentes realizados pela influenciadora, também prometem ser realizados no próximo ano. As empresas interessadas em apoiarem as próximas campanhas podem entrar em contato pelo telefone (21) 96669-7880.

“Amar o próximo como a si mesmo é um mandamento. No meu dia a dia partilho um pouco de tudo que admiro, minhas referências e inspirações. E por qual motivo eu não poderia usar meu trabalho para inspirar ações também? Dessa forma acredito que podemos gerar um grande movimento que possa abraçar mais pessoas, famílias e tantas crianças, idosos, homens e mulheres que precisam de ajuda, mas acima de tudo carinho. É o amor que move o mundo. E nada tem valor, se não pudermos empenhar um pouco disso que recebemos em prol do outro”, pontua Sabrina.

O Lar Nossa Senhora das Graças fica na Rua Carvalho Júnior, 505 - Correas.