Entrega de cestas básicas feita pelo ICT a crianças de projeto social no bairro CaxambuDivulgação/ICT

Publicado 25/12/2021 09:38

Petrópolis - O Instituto Casa Tricolor (ICT) realizou na última semana a doação de cerca de 60 cestas básicas para alunos do núcleo do Caxambu, do Projeto Transformando Vidas Pelo Esporte. Os alimentos foram entregues após uma campanha de arrecadação em alguns pontos espalhados pela cidade e doações voluntárias. Os donativos foram doados no encerramento das atividades de 2021 na comunidade.

A vice-presidente da Assistência Social do ICT, Bruna Reynaud, agradece o apoio de todas que realizaram as doações: “É gratificante demais ver o sorriso nos rostos de cada uma dessas crianças. O nosso objetivo é ajudar de alguma forma a família dessas crianças nesse período festivo. A solidariedade de todas as pessoas que realizaram doações nos permitiu fazer as entregas para este lindo projeto, que é o Transformando Vidas Pelo Esporte. Só temos a agradecer a todos”.

A doação de cestas básicas para alunos do Projeto Transformando Vidas Pelo Esporte, finaliza a atuação do ICT em causas sociais em 2021. Neste ano foram desenvolvidas campanhas de ações solidárias, com doação de donativos e chocolates na Páscoa, para 200 famílias petropolitanas, totalizando mais de uma tonelada de alimentos e e uma campanha de doação de sangue.

O Projeto Transformando Vidas Pelo Esporte é realizado pela Liga Petropolitana de Desportos, com patrocínio da Enel Distribuição Rio e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Rio, e apoio da Prefeitura de Petrópolis. Ao todo, 600 crianças dos seis aos 17 anos são atendidas pelo projeto em 10 comunidades de Petrópolis, com aulas de futebol e futsal. Cada núcleo em um bairro, possui acompanhamento de um professor e um estagiário de educação física, e um agente comunitário.

Sobre o ICT

O Instituto Casa Tricolor (ICT) surgiu no início da pandemia da Covid-19, em 2020, com uma reunião de um grupo de amigos torcedores do Fluminense, em Petrópolis (RJ). O ICT busca oferecer um suporte de apoio e desenvolvimento de ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano, principalmente, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.