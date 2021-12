Drogas e dinheiro apreendidos por policiais militares durante abordagem no ônibus Caxias x Petrópolis - Divulgação/PM

Publicado 26/12/2021 16:56 | Atualizado 26/12/2021 16:57

Petrópolis - Na tarde deste domingo (26), Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 2º Cia do 26ºBPM de Petrópolis, apreenderam grande quantidade de drogas e dinheiro em espécie, após abordagem no ônibus da Linha Única, trajeto CaxiasxPetrópolis.

A ação aconteceu na BR-040, na altura do bairro Duques, onde foram detidos dois homens e apreendidos dois quilos de maconha e 16 cargas de cocaína. As drogas seriam distribuídas no morro da Querosone, na Posse. A ocorrência foi registrada na 105º DP.