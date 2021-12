IPTU de 2022 pode ser pago com desconto até o dia 6 de janeiro - Reprodução

Publicado 27/12/2021 20:46

Petrópolis - Já está em funcionamento o polo de atendimento para retirada de segunda via do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de Petrópolis, no Centro de Cultura Raul de Leoni. O espaço montado pela Secretaria de Fazenda funciona como alternativa para o cidadão que deseja pagar o imposto com desconto de 10% até o dia 6 de janeiro.

"Temos a opção do site (www.petropolis.rj.gov.br) para a retirada da segunda via mas, para quem não pode acessar a internet por algum motivo, montamos este polo de atendimento. O pagamento da cota única é importante para o cidadão, pois garante um bom desconto; mas principalmente para a cidade, que terá mais condições de investir nas áreas sociais e se reencontrar com a população", disse o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa.