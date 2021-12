Veículo estacionou próximo ao item decorativo e minutos depois o boneco de neve estava em chamas - Divulgação/ARTE

27/12/2021

Petrópolis - Um boneco de neve que fazia parte da decoração de Natal da Rua Teresa foi vandalizado na madrugada deste domingo (26). Segundo um dos seguranças contratados pela Associação da Rua Teresa (ARTE) para monitorar a via enquanto as lojas estão fechadas, um veículo estacionou próximo ao item decorativo e minutos depois o boneco de neve estava em chamas. A ARTE já fez o registro de ocorrência on-line.

“É inadmissível que nosso patrimônio seja vandalizado. Procuramos as autoridades policiais para registro de ocorrência e vamos buscar imagens para tentar identificar o autor desse ato de vandalismo”, explica Denise Fiorini, presidente da ARTE.

Além do carro, os seguranças viram um homem correndo pela Rua Teresa e seguindo em direção à rua Dr. Sá Earp, próximo a concessionária de água, depois que o boneco começou a pegar fogo. A ARTE está solicitando imagens das câmeras que monitoram o percurso apontado pelo segurança. “Essas pessoas precisam entender que um ato como esse terá consequências. Temos que zelar pelo nosso patrimônio e não podemos permitir que isso aconteça novamente. Contamos com o empenho das autoridades de segurança municipais para a garantia da proteção das ruas da cidade”, pontua Denise.

O Boneco de Neve que compunha a decoração natalina da Rua Teresa foi adquirido pela Associação por R$ 5 mil e fazia parte do patrimônio da ARTE. “Os empresários associados e não associados se organizaram para decorarmos a Rua e proporcionar aos nossos clientes uma experiência de compras no clima natalino e agora somos surpreendidos negativamente com essa ação. É uma pena que existam pessoas capazes de atos como esse”, diz Denise.