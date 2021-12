Cocaína apreendida pelos policiais no bairro Duarte da Silveira - Divulgação/PM

Publicado 28/12/2021 18:26

Petrópolis - Na tarde desta terça-feira (28), Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 3° Cia e do Serviço Reservado (P/2) do 26° BPM de Petrópolis, apreenderam grande quantidade de drogas no bairro Duarte da Silveira.

Na ação, os militares realizaram diligências pela área de mata local, onde apreenderam 42 cargas de cocaína, totalizando 1.680 cápsulas da droga. A ocorrência foi registrada na 105ª DP, para onde o material foi levado.