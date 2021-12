Boletim meteorológico da Defesa Civil de Petrópolis - Reprodução

Publicado 29/12/2021 15:17

Petrópolis - A cidade de Petrópolis voltou a operar em estágio de normalidade, conforme último boletim divulgado na manhã desta quarta-feira (29), pela Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias. Nas últimas horas não houve registro de chuva no município, que pode voltar a ter pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, de forma isolada, nos períodos da tarde e noite. A chuva registrada na noite de ontem (28) não causou danos pelo município.



Com a instabilidade no tempo, os agentes da Defesa Civil atuam constantemente de sobreaviso. Durante a chuva da última terça-feira (28), uma equipe operacional foi direcionada preventivamente para o terceiro distrito para garantir agilidade no atendimento a possíveis ocorrências.

“Essa será uma conduta padrão nesse período. Sempre que houver a previsão de ocorrência de chuva forte, vamos proceder de forma antecipada para o suporte a regiões mais distantes”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.



Para a tarde e noite desta quarta-feira (29) a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com condições de ocorrer pancadas de chuva moderada a forte, de forma isolada. O mesmo se mantém para quinta-feira (30). A temperatura para o período pode variar entre 17°C e 28°C.