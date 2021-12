Vacinação contra a COVID-19 continua na cidade - Divulgação/Ascom

Vacinação contra a COVID-19 continua na cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 30/12/2021 19:35

Petrópolis - Nesta quinta-feira (30), 767 idosos foram vacinados contra a COVID-19, sendo três com a segunda dose e 764 com a dose de reforço. A dose de reforço também foi aplicada em uma pessoa com comorbidade.



Três gestantes foram imunizadas, sendo duas com a primeira dose e uma com a segunda. Dentre as puérperas, foi feita uma aplicação de primeira dose. As equipes da Saúde também aplicaram a primeira dose em 14 adolescentes e a segunda em 145 indivíduos entre 12 e 18 anos. Houve ainda a vacinação de cinco trabalhadores da saúde com o reforço.



Por faixa etária, foram 756 adultos vacinados com a dose de reforço, 122 com a segunda dose e nove com a primeira.

No total, a cidade conta com 240.386 vacinados com a primeira dose, 220.951 com a segunda dose e 50.993 com a dose de reforço. A dose única chegou a 6.805 pessoas desde o início da campanha de vacinação.



O acompanhamento da situação da covid-19 na cidade pode ser feito através do portal de monitoramento, disponível no site da Prefeitura: https://petropolis.rj.gov.br/pmp/