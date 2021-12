Para Sabrina, uma das cores que não sai de moda é o branco, remetendo à paz, com seu charme e elegância de formas singulares - Divulgação/Ézio Philot

Publicado 31/12/2021 08:23

Petrópolis - A influenciadora e styling petropolitana Sabrina Sabrá traz dicas de cores e estilos que podem ser um ponto certo para a noite de Réveillon. Para ela, uma das cores que não sai de moda para a data é o branco, cor que remete à paz, com seu charme e elegância de formas singulares.



No estilo da mulherada estão influências como cores vivas, vibrantes e que tem tudo a ver com a estação. “O verão é um período de dias quentes, alegres e que pedem visuais que acompanhem essa linha. Por isso, para a noite da virada, podemos ver desde vestidos mais curtos que apresentam maior fluidez, até peças com estilo mais romântico como a manga princesa”, explica Sabrina.

Cores vivas, vibrantes e que tem tudo a ver com a estação podem ser também uma boa opção, segundo a stylist Divulgação/Ézio Philot

Nos looks também vale apostar em conjuntos que são peças versáteis e que compõem um closet inteligente, cujas peças podem ser aproveitadas no futuro, com outras propostas. “Eu aposto em algumas cores também para este ano. Destaco o vermelho que parece ser uma sugestão clichê, mas que não pode faltar, representando a paixão. Uma cor forte e que traz vida para uma boa produção”, comenta a influenciadora.



Para quem quer um ano pautado no amor, vale ir de rosa. Uma opção que vai se manter em destaque é a saia Midi, que está em alta. Vestidos “Três Marias”, com camadas nas saias, também estiveram em muitas vitrines e prometem ser uma boa aposta. Brilhos, paetês, lantejoulas e outros, seguem em alta, assim como os metalizados e suas diversas cores.



"A moda está muito diversa e o mais bacana é você trazê-la para seu estilo, sua identidade! Em Petrópolis temos a vantagem de ter um vasto polo de moda com lojas espetaculares e um bom gosto notório. A grande dica é usar e abusar da moda, sem deixar de ser você", finaliza Sabrina.