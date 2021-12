Autoridades participaram da entrega do novo carro para o Conselho Tutelar de Petrópolis - Divulgação/Ascom

Publicado 31/12/2021 08:37

Petrópolis - O Conselho Tutelar de Petrópolis recebeu um novo veículo – um Fiat Grand Siena – para os atendimentos às crianças e aos adolescentes do primeiro distrito de Petrópolis. As chaves do carro foram entregues, nesta quinta-feira (30), pela Prefeitura ao órgão. Durante o evento, autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário ressaltaram a necessidade de união entre todos os poderes para que a cidade possa avançar em paz.

O veículo é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Alessandro Molon. A entrega do carro, ainda em 2021, foi um esforço do prefeito Rubens Bomtempo nestes primeiros nove dias de governo. O pedido para que Petrópolis fosse beneficiada com a emenda de Molon havia sido cadastrado pelo presidente da Câmara Municipal, Hingo Hammes, ainda no governo interino.

Os responsáveis pela conquista participaram da cerimônia de entrega das chaves, na sede da Prefeitura, na manhã de quinta-feira (30). Estiveram no evento a secretária-chefe de Gabinete da Prefeitura, Luciane Bomtempo; a conselheira tutelar Marise Brand; os vereadores Ronaldo Ramos, Gil Magno e Domingos Protetor; o juiz Jorge Martins; e secretários municipais.

Todos ressaltaram a importância da união das instituições e dos diferentes atores políticos para somar esforços e garantir direitos das crianças e dos adolescentes da cidade, especialmente aquelas mais pobres, em situação de vulnerabilidade.

“Com muita união e muita vontade, teremos condições de fazer mais e de fazer a diferença. Sozinhos, nós não conseguimos fazer nada. As crianças mais pobres são as que precisam de mais proteção. São crianças que nascem já numa dificuldade muito grande. Já nascem andando para trás. Então temos que pegar pela mão essas crianças para que elas recuperem o tempo que elas perderam”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Alessandro Molon afirmou que o veículo representa mais um passo para que a Constituição Federal seja cumprida com relação aos diretos de crianças e adolescentes: “Quero parabenizar o prefeito Rubens Bomtempo e à Luciane pela agilidade em fazer essa entrega ainda neste ano. Isso mostra que, embora o ano esteja acabando, ainda há tempo de fazer o bem. Esse carro vai ajudar muitas crianças a terem uma vida melhor”.

A secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo, destacou o histórico dos Conselhos Tutelares na defesa das crianças e adolescentes da cidade: “Estamos muito felizes em poder mais uma vez ajudar a equipar os Conselhos Tutelares. Os Conselhos Tutelares são muito fortes em Petrópolis, têm muita história. Fizemos várias eleições, sempre com muita participação popular”.

O presidente da Câmara Municipal, Hingo Hammes, participou da cerimônia ao lado de Fernanda Ferreira, que foi coordenadora especial de Articulação Institucional durante o seu governo interno e que também trabalhou para Petrópolis recebesse o veículo.

“Quero parabenizar o prefeito por essa entrega. Tenho certeza que o senhor fará muito mais pelos nossos Conselhos Tutelares e pelas nossas crianças”, disse Hammes.

O juiz da 4ª Vara Cível de Petrópolis, Jorge Martins, também participou da cerimônia: “Que todos tenhamos o real significado do Conselho Tutelar. É um órgão não de governo, mas de Estado, e que tem como destinação primordial zelar pelas nossas crianças e adolescentes. Queria destacar a conduta democrática do prefeito e sua preocupação com os fatos sociais e a guarda da saúde e da vida das crianças”.

A conselheira tutelar Marise Brand representou no evento o Conselho Tutelar do Centro: “É um momento muito importante para todos nós. Para nós trabalharmos, nós temos que ter equipamentos. Buscamos fazer o máximo, mas nem sempre conseguimos, por não termos pernas para isso. É um município muito grande. Quanto mais equipamentos nós tivermos, mais nós trabalhamos”.