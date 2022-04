Audiência entre senadores e vereadores será na Câmara Municipal de Petrópolis - Reprodução

Publicado 01/04/2022 12:59

Petrópolis - A Comissão Externa Temporária do Senado Federal fará uma audiência pública nesta segunda-feira (4), em Petrópolis, às 10h30. Os senadores Romário (PL-RJ) e Carlos Portinho (PL-RJ) estarão presentes na Câmara Municipal, para ouvir os diagnósticos elaborados pelos parlamentares municipais, após a tragédia que atingiu a cidade.

Foram convidados a participar do encontro o Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o procurador do município de Petrópolis, a Câmara dos Dirigentes de Petrópolis (CDL), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA/RJ), representantes das Comissões Especiais da Câmara Municipal de Petrópolis que tratam do acompanhamento dos assuntos relacionados às ações de resposta dos órgãos envolvidos no atendimento à população em razão das chuvas.