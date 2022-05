Foram 1.239 pinos de cocaína e um celular apreendidos na operação da Polícia - Divulgação

Publicado 09/05/2022 16:19

Petrópolis - Policiais da 2ª Companhia do 26º BPM de Petrópolis apreenderam neste domingo em Corrêas 1.239 pinos de cocaína e um celular. De acordo com a ocorrência, os agentes receberam uma denúncia de que um homem receberia a carga de entorpecentes proveniente do Parque União.

Os policiais foram até uma área de mata no bairro e montaram pontos de observação nos acessos, por isso, conseguiram deter o suspeito que estava com as drogas em uma mochila. O homem foi autuado por tráfico e preso, sendo levado para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava.