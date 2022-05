Prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, percorreu alguns bairros, vistoriando obras e ouvindo as demandas dos moradores - Divulgação

Publicado 07/05/2022 16:41

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, acompanhado por técnicos da prefeitura de Petrópolis, representantes da companhia Águas do Imperador e vereadores, estiveram na manhã da última quinta-feira (5), percorrendo alguns bairros, vistoriando obras e ouvindo as demandas dos moradores.

Durante a visita no BNH do Sargento Boening, onde a prefeitura está atuando na remoção da terra do bloco 18, atingido pelo deslizamento, Bomtempo determinou a contratação emergencial de um técnico em cálculo estrutural, para determinar as novas ações do município no local.

“Os técnicos da secretaria de obras começaram o escoramento do prédio e as equipes da Comdep iniciaram a remoção da terra que deslizou e invadiu o prédio. Após a remoção de parte da terra, os técnicos identificaram ruptura nos pilares de sustentação do bloco. Imediatamente o trabalho no local foi suspenso e um técnico foi chamado para avaliar os riscos da estrutura”, explicou Bomtempo.

Representantes da Secretaria de estado e Infraestrutura e Obras estiveram no local e anunciaram que as obras no BNH do Sargento Boening já estão contempladas no pacote de obras emergências do governo do estado.

No Chácara Flora, o prefeito pediu para os técnicos da secretaria de obras avaliarem a instalação de dois ralos transversais na Rua Carmem Ponte Marcolino. “Os técnicos vão avaliar qual a melhor intervenção para o local. Nosso objetivo é evitar que a água invada as casas que ficam abaixo do nível da rua”, disse o prefeito. Além dos técnicos da secretaria de obras, a Comdep segue atuando em várias frentes na recuperação do bairro.



“Primeiro eu quero agradecer a Comdep por todo apoio aqui no Chácara Flora. Eles estão trabalhando aqui sem parar desde o início. Eu não sei como seria limpar toda a lama da minha casa sem a ajuda da Comdep. Agora estamos precisando urgente que sejam instalados esses ralos aqui na rua. Por isso, estou pedindo ajuda para o prefeito. Precisamos desviar o curso da água, evitando que as casas sejam alagadas”, disse o morador Ronaldo Abranches.

No Morim, na servidão Vereador João Fernandes de Castro, o prefeito esteve acompanhando as intervenções da secretaria de obras, onde está sendo refeito o acesso para os moradores. “Após as chuvas do dia 15 de fevereiro, uma equipe da secretaria de obras tinha refeito o acesso para os moradores. Com a intensidade da chuva do dia 20 de março, todo o trabalho iniciado pelos profissionais foi levado pela água. Estamos fazendo o acesso pela segunda vez. Precisamos devolver a mobilidade para os moradores da servidão”, explicou Bomtempo. “A prefeitura ainda estuda a viabilização de recursos para refazer toda a rede no local”, acrescentou o prefeito.



Muro de contenção

Acompanhado pelo presidente da Comdep, Léo França, Bomtempo esteve vistoriando a obra de contenção da rua Uruguai, que é de responsabilidade da prefeitura. “Quero parabenizar todos os profissionais da Comdep e da secretaria de obras que estão envolvidos nessa intervenção. O muro está sendo feito com as pedras que deslizaram da pedreira. É um trabalho muito difícil, mas estou feliz com o resultado”, ressaltou o prefeito.

No local, além do muro de contenção da rua, também está previsto um segundo muro de contenção abaixo da margem da rua. A recuperação da rede de drenagem e o asfalto também estão sendo vistos.

Bomtempo também esteve no bairro do Lagoinha, acompanhado pelo presidente da Cptrans, Jamil Sabrá, onde determinou uma obra emergencial para devolver o acesso ao transporte público para os moradores. “Nesse ponto do lagoinha, ainda estamos viabilizando recursos para a obra de contenção da rua. Para devolver o acesso para os moradores, eu autorizei uma intervenção emergencial para alargar a pista próximo ao parquinho. Assim, o ônibus vai poder novamente chegar ao ponto final do bairro”, explicou Bomtempo.

O prefeito também vistoriou as intervenções que estão acontecendo na rua Barão de Águas Claras, Mosela e rua Afrânio de Melo Franco, onde estão sendo realizados muros de contenção e outras intervenções.