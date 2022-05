Prefeito Rubens Bomtempo percorreu as comunidades e acompanhou uma vistoria no posto de saúde da região - Divulgação

Publicado 05/05/2022 16:02

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis se reuniu com moradores e representantes da associação de moradores da comunidade Chapa 4 e Dr. Thouzet, na manhã da última terça-feira (3). O Governo Municipal conversou com a direção da associação de moradores e ouviu as demandas da população.



O prefeito Rubens Bomtempo percorreu a comunidade e acompanhou uma vistoria no posto de saúde, onde anunciou que reparos emergências serão feitos no local. Também participaram: o diretor-presidente da Comdep, Léo França; técnicos da Secretaria de Obras e o presidente da Associação de Moradores da Comunidade Chapa 4, Vinicius da Silva Diniz.



“O nosso maior objetivo é estar mais próximo da comunidade. Ouvir as demandas e cuidar das pessoas. Já iniciamos um mutirão de serviços nos bairros e vamos continuar avançando. Os reparos emergenciais do posto de saúde é um compromisso que assumi com a comunidade. Desde a inauguração do PSF no meu governo, o espaço nunca mais recebeu manutenção do poder público. Vamos buscar recursos para fazer a troca do telhado que é muito necessário”, ressaltou o prefeito Rubens Bomtempo.



A Comdep iniciou essa semana um mutirão de ações nas duas localidades. As equipes estão fazendo a capina, roçada, recolhimento de entulho e limpeza de casas atingidas por deslizamentos. No local ainda estão previstos melhorias e reparos na iluminação pública.



“A barreira atingiu a minha casa e destruiu a maior parte de tudo que eu tinha. Seria muito difícil fazer qualquer coisa sem ajuda. Com o apoio da Comdep, toda a terra que invadiu a casa foi retirada. Estou muito agradecido por essa ajuda, com essa força, consegui salvar algumas coisas que eu tinha”, contou o morador da Rua Dr. Thouzet, Arthur Gonçalves da Silva.



Outro trabalho que foi iniciado nos bairros é a limpeza e desobstrução de bueiros, que é feito tanto de forma manual quanto com auxílio de um caminhão sugador. A operação é realizada em conjunto entre a Comdep e a Secretaria de Obras do município.