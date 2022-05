Primeira entrega dos kits foi feita na manhã desta terça-feira (3) na Escola Municipal Clemente Fernandes - Divulgação

Publicado 03/05/2022 15:30

Petrópolis - Os alunos da rede municipal de Educação de Petrópolis começaram a receber os dois mil kits escolares doados pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). A primeira entrega foi feita na manhã desta terça-feira (3) na Escola Municipal Clemente Fernandes (na Rua 24 de Maio), que está funcionando na Casa da Educação Visconde de Mauá, no Centro da Cidade.

“Recebemos doações de várias entidades, empresas, organizações e de pessoas físicas. Uma rede de solidariedade também com o voluntariado esteve ao nosso lado auxiliando as vítimas das chuvas e só temos a agradecer toda essa ajuda”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. Noventa e cinco alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental receberam os kits que contam com mochilas (nas cores cinza, rosa e azul marinho), lápis, caneta, borracha, apontador e caderno.

A entrega foi feita pela secretária de Educação Adriana de Paula. “Esses kits vão atender aos alunos que foram afetados pelos temporais. Agradecemos a todas as doações que chegaram para a nossa cidade e especialmente aquelas que vão atender os nossos alunos”, ressaltou a secretária.

Os dois mil kits serão distribuídos aos estudantes de nove escolas da rede. Os itens foram comprados pela Organização das Cooperativas Brasileiras que conseguiu doações em dinheiro de pessoas físicas e jurídicas. Os materiais foram adquiridos na empresa Caçula, que vendeu os itens a preço de custo.

A Escola Municipal Clemente Fernandes conta com alunos do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental. A unidade está em uma área afetada pelas chuvas de fevereiro e março, na Rua 24 de Maio e permanece interditada até que as intervenções na região sejam concluídas e a escola liberada pela Defesa Civil (DC). Os deslizamentos que atingiram a localidade também afetaram a quadra da escola que passará por intervenções.