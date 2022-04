Projeto começou em março deste ano e foi implementado pelo Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação - Divulgação/Ascom PMP

Projeto começou em março deste ano e foi implementado pelo Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal de EducaçãoDivulgação/Ascom PMP

Publicado 30/04/2022 16:57

Petrópolis - Com o objetivo de usar a música como instrumento de aprendizagem, cinco centros de Educação Infantil e três escolas da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis recebem o projeto “Bem-te-vi: musicalizando na pré-escola”. No total, 683 alunos participam das aulas que acontecem semanalmente nas unidades.



“Foram dois anos com as escolas fechadas devido à pandemia, ver que as unidades estão agora ocupadas pelos nossos alunos, desenvolvendo projetos e aprendizagem mostra que estamos vencendo esse momento difícil e retornando, aos poucos, a normalidade. Projetos como este devem ser incentivados”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



O projeto começou em março deste ano e foi implementado pelo Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa envolve apreciação musical, ampliação do conhecimento sobre música, repertório musical e confecção de instrumentos.



“A intenção é levar esse projeto para toda a nossa rede. É por meio da arte, da cultura e do esporte que também levamos aprendizado para os nossos alunos”, ressaltou a secretária de Educação, Adriana de Paula. Além das atividades, os alunos também ensaiam para apresentações artísticas que serão realizadas para as famílias e as comunidades escolares.