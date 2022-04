Bomtempo e Castro assinaram termo de cooperação técnica para agilizar o processo de concessão do Aluguel Social - Divulgalção/Ascom PMP

Publicado 30/04/2022 16:49

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, e o governador do estado, Cláudio Castro, assinaram na manhã desta sexta-feira (29) o termo de cooperação técnica para agilizar o processo de concessão do Aluguel Social para famílias vítimas das chuvas. O acordo prevê a unificação do pagamento do benefício: o Governo do estado irá repassar os recursos para a prefeitura, que fará o pagamento.

Outro anúncio importante é a realização de mutirões nos fins de semana para a revalidação dos cadastros das famílias que pediram o benefício. Durante a semana, Prefeitura e Estado seguirão à campo para a liberação dos laudos - mais de 8,1 mil já foram concluídos desde a primeira catástrofe climática, em fevereiro.

"Costumo dizer: ninguém vai ficar para trás. A ação de hoje demonstra grandeza, algo que a política exige de todos nós, colocando Petrópolis sempre em primeiro lugar. Precisamos olhar para frente e fazer justiça social", destacou Bomtempo.

Castro destacou a parceria institucional entre município e Estado: "O importante é o foco no atendimento à população de Petrópolis. Creio que hoje resolvemos um grande problema, que é a questão do aluguel social".