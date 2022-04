O governador do Estado, Cláudio Castro, e o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo - Divulgação

Publicado 29/04/2022 09:09

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, se reuniu nesta quinta-feira (28) com o governador do estado, Cláudio Castro, na sede do governo (Palácio Guanabara), com o objetivo de definir pontos sobre as obras de recuperação que estão acontecendo do município e detalhes sobre o aluguel social, ambas as demandas causadas pelas fortes chuvas de fevereiro e março.

"A reunião foi ótima. Nesta sexta-feira, o governador estará em Petrópolis e iremos assinar um termo de cooperação para uma revalidação de todos os cadastros, com relação ao aluguel social", disse Bomtempo.

O prefeito também destacou o plano de ação em relação às obras de recuperação na cidade: "A reunião foi muito produtiva. Estamos encontrando um caminho. Com relação às obras, iremos visitar as que estão sendo realizadas e vamos fazer mais nas áreas afetadas, ampliando o pacote de intervenções", afirmou o prefeito.

Bomtempo e Castro irão anunciar essas ações em entrevista coletiva, às 11h desta sexta-feira (29), na sede do governo municipal, o palácio Sérgio Fadel.