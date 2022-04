São transfundidas pelo Hospital Alcides Carneiro aproximadamente 250 bolsas de sangue por mês - Divulgação

Publicado 28/04/2022 11:01

Petrópolis - A Agência Transfusional do Hospital Alcides Carneiro, responsável pelas transfusões de sangue dos pacientes internados, de cirurgias, oncológicos e da urgência do HAC, além das demandas das UPAs, deu início a uma campanha emergencial de doação de sangue para a instituição. De acordo com o setor, o estoque da unidade atingiu um nível crítico após os feriados prolongados das últimas duas semanas.



Algumas cirurgias eletivas precisaram ser momentaneamente suspensas - a depender da disponibilidade do tipo sanguíneo compatível - uma vez que é preciso também reservar bolsas para pacientes que necessitam de procedimentos de maior urgência, atendidos tanto nas emergências do próprio Alcides Carneiro quanto nas três Upas da cidade.

São transfundidas pelo Alcides Carneiro aproximadamente 250 bolsas de sangue por mês, demanda atendida pelo Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio), chegando a 300 mensais em alguns períodos e que acaba sendo complementada pelo banco de sangue do Hospital Santa Teresa, quando a rede estadual não é capaz de contemplar a necessidade do HAC.



Saiba o que é preciso para doar:

- Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação;

- Ter idade entre 16 e 69 anos - desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

- Estar em boas condições de saúde;

- Pesar no mínimo 50kg;

- Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

- Aguardar três horas após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos. Não é necessário estar em jejum;

- Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Em caso de piercings localizados em região genital e língua, aguardar 12 meses após a retirada;

- Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

- Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 30 dias,

- Não ter tido sífilis, Doença de Chagas ou AIDS;

- Não ter diabetes em uso de medicações;

- Em caso de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias, consultar um médico.



SERVIÇO:

- Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa (HST)

Rua Doutor Paulo Hervê, 1130 – Bingen – Petrópolis

Telefone: (24) 2245-2324 / (24) 99269-4355

Horário: 07h30 às 18h, todos os dias.



- Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio)

Rua Frei Caneca, nº 8 – Centro – Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2232-8611

Telefone para agendamentos: 0800 282 0708