Drogas apreendidas pela PM no bairro Dr. Thouzet no último domingoDivulgação

Publicado 26/04/2022 07:57

Petrópolis - No último domingo (25), homens do 26° Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam 1,5 mil cápsulas de cocaína e 22 tabletes de maconha no bairro Dr. Thouzet. Os militares chegaram até as drogas após receberem denúncia anônima de que suspeitos de praticar tráfico na região tinham recebido uma carga do material.

Ao chegarem ao bairro, os PMs perceberam uma aglomeração em uma área de mata. Quatro pessoas que estavam no local fugiram ao verem a aproximação dos agentes da PM. Na busca, os entorpecentes foram encontrados, apreendidos e depois levados par a 105ª DP, no Retiro.