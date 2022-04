Secretário de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, junto com o presidente da Comissão de Obras da Alerj, Max Lemos - Divulgação

Secretário de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, junto com o presidente da Comissão de Obras da Alerj, Max LemosDivulgação

Publicado 24/04/2022 12:31

Petrópolis - O Governo do Estado do Rio de Janeiro está trabalhando nas obras emergenciais para a recuperação de Petrópolis, após as chuvas de fevereiro e março. Na última quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, o secretário de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, visitou as intervenções em andamento, acompanhado do presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Max Lemos.

Ao todo, o Governo do Estado está investindo quase R$ 200 milhões em obras como contenção de encostas, recuperação de vias, calçadas e canal.

"Desde as primeiras horas da tragédia em Petrópolis estivemos prestando todo o apoio às famílias e, entre todas as intervenções, também planejamos obras emergenciais que possibilitarão a retomada à normalidade desta importante cidade", destacou Cláudio Castro.

Responsável pelas ações de limpeza e remoção de mais de 100 mil toneladas de entulhos durante a força-tarefa montada pelo estado após a tragédia, o Secretário de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi ressaltou o trabalho de recuperação na Cidade Imperial.

"Estamos trabalhando para que os prejuízos causados pelas chuvas fiquem no passado o mais rápido possível. Estamos juntos na reconstrução da Cidade Imperial e da autoestima de seus moradores. Além das intervenções que estão em andamento, seguimos prestando apoio com nossos maquinários e finalizando o projeto para as obras emergenciais também no túnel Extravasor, cujo a obra definitiva será feita pelo INEA", explicou Rogério Brandi.

Já o Presidente da Comissão de Obras da Alerj, Max Lemos, que durante o período da tragédia coordenou todas as ações de Infraestrutura do estado na Região Serrana, ressaltou a importância de estar acompanhando de perto as ações também nesta etapa.

"Tenho o orgulho de enquanto secretário ter iniciado essas obras, e agora ver que cada uma está tendo continuidade pelo secretário Rogério Brandi. Estas intervenções foram planejadas junto com a prefeitura, seguindo orientação do governador Cláudio Castro, para levar mais segurança, principalmente às famílias que mais precisam, e esta sempre foi a nossa prioridade", completou Max Lemos.