Concessionária Águas do Imperador explicou problema através de nota nas redes sociais - Reprodução

Publicado 22/04/2022 15:25

Petrópolis - A concessionária Águas do Imperador informou através de nota nesta sexta-feira (22) que, em virtude do rompimento de duas redes principais de abastecimento, uma na rua Saldanha Marinho e outra na avenida Presidente Kennedy, atingidas pelo maquinário da empreiteira responsável pela reconstrução dessas vias, o abastecimento dos bairros Castelânea, Chácara Flora, Saldanha Marinho, Sargento Boening e Vila Felipe precisou ser fechado. Segundo a empresa o fornecimento de água será normalizado em até 24 horas.



A nota continua:

"Nos bairros Cremerie, Quitandinha, Independência, Mauá, Quarteirão Italiano, Siméria, São Sebastião, Taquara Dr. Thouzet, Valparaíso e na Rua Cel. Veiga, o abastecimento ficará reduzido, devendo ser normalizado ao longo do dia. As ruas Presidente Kennedy (Piabanha), Alfredo Pachá, e Padre Siqueira também podem ter o abastecimento afetado em função das manobras necessárias. Equipes técnicas de Águas do Imperador estão executando o reparo das redes e realizando manobras contingenciais para minimizar os transtornos causados pelo rompimento das redes.



Em caso de dúvida, entre em contato por um de nossos canais de relacionamento: WhatsApp (21) 97211-8064, site www.aguasdoimperador.com.br, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo (disponível no site e no aplicativo), ou pelo 0800 742 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância). Facebook: Águas do Imperador."