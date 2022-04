Prefeito Rubens Bomtempo e vereador Dudu em visita ao bairro Alto da Serra - Divulgação

Publicado 21/04/2022 16:34

Petrópolis - O vereador Dudu (MDB), junto com o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, visitou nesta quinta-feira o bairro Alto da Serra, para verificar as condições de liberação de acessos e demais melhorias para que os moradores possam voltar à vida normal, após as chuvas de fevereiro e março que castigaram a cidade.

"Agradeço ao prefeito Rubens Bomtempo, ao presidente da Comdep, Leo França, por atenderem a mais uma demanda do nosso mandato popular. Agradeço também aos moradores por nos receberem com tanto carinho e a presidente da Associação de Moradores, Sueli", declarou Dudu durante a visita ao bairro.