Equipes de monitoramento seguem acompanhando as mudanças nas condições do tempoReprodução

Publicado 19/04/2022 15:40

Petrópolis - A previsão é de maior estabilidade nas condições do tempo para esta terça (19) e quarta-feira (20), que serão dias com menos nebulosidade e sem registro de chuva. De acordo com o Boletim Meteorológico da Defesa Civil, os dias terão temperatura com variação entre 10°C e 23°C.